Trailer nabuwag sa tractor head, container van nalimbuwad sa SRP

Nalimbuwad ang 40-footer nga container van nga gikarga sa trailer truck human nibuwag gikan sa tractor head sa South Road Properties (SRP), sa Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo, alas 12:50 sa kaadlawon niadtong Huwebes, Oktubre 29, 2026.
Base sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office (CCPO), padulong sa habagatan ang trailer truck nga giguyod sa truck tractor head nga gimaneho ni Vidal Enero Tabale, 37, taga Duangan, Pinamungajan apan kasamtanga’ng nagpuyo sa garahe sa trailer truck sa San Roque, Siyudad sa Talisay.
Pag-abot sa maong dapit, nibuwag ang trailer nga gikargahan sa container van, hinungdan nga nibangga kini sa center island ug natumba ang poste sa kuryente nga gipanag-iya sa Department of Public Works and Highways (DPWH).
Tungod sa impak, nabuak sab ang windshield sa usa ka refrigerated van nga anaa sa pikas lane paingon sa amihanan sa dihang nalagputan sa tipaka nga semento gikan sa center island.
Ang refrigerated van gimaneho ni Renante Crismundo Villagonzalo, 34, taga Cordenira Subdivision, Barangay Canduman, Mandaue City.
Pagka ala 1 sa kaadlawon, nitubag ang mga personnel sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) ug nanghipos sa mga debris nga nagkatag sa karsada.
Samtang alas 3:07 sa kaadlawon hingpit nang natangtang ang container van ug gidala sa buhatan sa TEU alang sa dugang imbestigasyon.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jomar Medil, hepe sa TEU-CCPO, surplus nga piyesa sa sakyanan ang karga sa container van. / AYB