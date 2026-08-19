Trainer: Crawford di mobalik sa pag-away

Nibalik pag-training si American boxing legend Terence Crawford aron motabang sa paggiya sa sumosulbong nga boksidor sa Guatemala nga si Lester Martinez kinsa maoy tag-iya sa World Boxing Council (WBC) interim super middleweight title.
Mao kini ang gipasabot sa dugay ug kanhi trainer ni Crawford nga si Brian “BoMac” McIntyre, nga maoy kasamtangang trainer ni Martinez, kinsa adunay 20-0-1, KOs nga rekord.
Si Crawford magsilbing usa sa sparring partners ni Martinez ug wala’y kamatuoran ang hugonhugon nga posible siyang mobalik sa pag-away. / ESL