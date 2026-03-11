Trainer: Masuda ma-KO ni Donaire

Dako ang posibilidad nga ma-knockout ni kanhi wold champion Nonito “Filipino Flash” Donaire (43-9, 28KOs) si Japanese contender Riku Masuda (9-1, 8KOs) sa ilang panagharong karong Marso 15, 2026, sa Yokohama, Japan alang sa usa ka World Boxing Association (WBA) bantamweight title eliminator bout.
Mao kini ang panahom sa trainer ni Donaire nga si Gabriel Flores Sr. sa interbyu sa usa ka nasyunal nga pamanatalaan.
Gipasabot ni Donaire, 43, nga grabe ang iyang kadasig ning awaya diin ang modaog gilaumang mahatagan og oportunidad sa pag-challenge ni WBA champion Seiya Tsutsumi. / ESL