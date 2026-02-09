Trak de karga nabangga human nawad-an og brake; driver angol

Naangol ang 35-anyos nga drayber human kini napiit sa iyang gimaneho nga trak de karga nga nadisgrasya sa may national highway, Barangay Media Once, Dakbayan sa Toledo alas 11:00 pasado sa buntag niadtong Dominggo, Pebrero 8, 2026.
Ang naangol nga nalandig sa Toledo City General Hospital giila nga si Arturo Taritas Muncanda, minyo ug residente sa Barangay Cabulihan, Vallehermoso, Negros Oriental.
Sa gipahigayon nga imbestigasyon sa kapulisan, nasayran nga adunay karga si Muncanda nga mga sinakong lawog sa baboy gikan sa Mandaue City paingon sa Dakbayan sa Toledo.
Apan pag-abot sa kurbadahong dapit sa nahisgutang lugar, matod pa nga nikagar ang brake sa trak, hinungdan nga nitipas kini sa karsada og nibangga sa tricycle daplin sa karsada ug dayon nilahos sa usa ka garahe nga adunay nag-parking nga motorsiklo.
Maayo na lang kay way tawo nga naigo niadtong higayona. / JDG