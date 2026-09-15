Trak de karga nalimbuwad

Nalimbuwad ang truck tractor head nga kargado og semento human kini nawad-an og balanse ug naangin ang usa ka multicab niadtong alas 12:30 sa tungang gabii niadtong Septiyembre 15, 2026, sa National Highway, Barangay Poog, Dakbayan sa Toledo.
Ang trak gimaneho ni Lonico D. Redoble, 50, minyo, residente sa Poblacion Ward 3, Lungsod sa Minglanilla.
Ang multicab nga naangin gimaneho ni Ramonito C. Sabroso, 46, ug adunay sakay nga si Elvie Laurito, 43, nga pulos residente sa Barangay Bunga, Toledo City, Cebu.
Base sa imbestigasyon, gikan sa Barangay Tinaan, Dakbayan sa Naga ang trak ug padulong unta sa Lungsod sa Tabuelan nga puno sa kargang semento. Atol sa pagliko ni Redoble sa kurbadahong bahin sa dalan, nawad-an og balanse ang truck tungod sa kabug-at sa karga hinungdan nga nalimbuwad.
Naangin ang multicab nga gikasugat sa dihang nahulog sa kanal ug maayong pagkapiyapi. Wa'y gikataho nga naangol sa maong insidente. / JDG