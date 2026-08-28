Trak miabante og iyaha, bata naligsan-patay

Patay ang usa ka 8-anyos nga lalaki samtang angol ang lola niini human sila naligsan sa usa ka Canter truck pasado alas 4 sa hapon, Miyerkules, Agusto 26, 2026, duol sa Balamban Public Market.
Gideklarar nga dead on arrival sa tambalanan ang biktimang si Akio Vhix Espinosa, samtang padayon pa nga nagpaalim ang iyang apohan nga si Vicenta Espinosa, 63, nga pulos molupyo sa Sityo Breeding, Barangay Prenza, Lungsod sa Balamban.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, lakip sab sa nadasmagan ang usa ka gi-park nga traysikol nga gipanag-iya ni Niño Natural, 35.
Sumala sa pamahayag ni Natural, iyang nakit-an ang drayber sa trak nga si Darwin Mariano, 38, nga nisulay pagpaandar sa iyang sakyanan apan nikagar kini.
Nikanaog si Mariano aron susihon ang baterya sa trak.
Apan samtang gihimo ang pagsusi, kalit lang nidagan ang trak hinungdan nga nabanggaan niini ang maglola nga nitabok sa karsada.
Naligsan ang 8-anyos nga bata sa atubangang ligid sa sakyanan sa wala pa kini nibangga sa traysikol.
Dali nga gidala sa ospital ang mga biktima apan nakabsan sa kinabuhi ang bata, samtang nakaangkon og mga kadaot sa lawas ang apohan.
Sa kasamtangan, anaa na sa kustodiya sa Balamban Police Station ang drayber nga si Mariano ug giandaman na og kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide, Physical Injuries, and Damage to Property. / JDG