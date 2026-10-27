Trak misungag sa modern jeep, 25 ka pasahero angol

Moabot sa 25 ka pasahero ang naangol human nisungag ang canter truck sa modern jeep sa Barangay Ibo, Dakbayan sa Lapu-Lapu, alas 8:40 sa buntag sa Martes, Oktubre 27, 2026.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan , posibleng nisulod sa pikas lane ang canter truck ug nibangga sa modern jeep nga kasugat niini.
Matod ni Police Lt. Col. Christian Torres, hepe sa Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police Office, ang punto sa impact ug mga pahayag sa mga saksi nagpakita nga posibleng nisupak sa dagan sa trapiko ang trak.
Wala sab CCTV footage sa dapit sa insidente daplin sa M.L. Quezon National Highway. Grabeng naangol ang 50-anyos nga drayber sa trak human nadugmok ang bahin sa cabin ug natumong sa iyang tiyan ang manobela.
Gigamit sa mga responder ang hydraulic equipment aron makuha ang drayber gikan sa nahugno nga cabin.
Gikatahong natumba kini ug gihatagan og oxygen sa wala pa gidala sa ospital. Gibalhin siya sa Vicente Sotto Memorial Medical Center tungod sa kritikal niyang kahimtang.
Nitubag sa insidente ang mga personnel sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ug Bureau of Fire Protection.
Matod ni Torres, wala pa makuha sa mga imbestigador ang pahayag sa drayber sa trak tungod sa iyang kahimtang.
Wala pa sab matino kon nakatulog ba siya samtang nagmaneho, giatake og sakit, o nakainom og ilimnong makahubog.
Naapektuhan ang dagan sa trapiko human nababagan ang usa ka lane sa highway.
Nagpatuman ang kapulisan og stop-and-go traffic scheme samtang nagpadayon ang rescue ug clearing operations.
Nahitabo ang aksidente samtang nagsugod na ang pag-abot sa mga delegado alang sa 20th Asean Defence Ministers’ Meeting (ADMM) ug 13th ADMM-Plus.
Girekord sa kapulisan ang mga ngalan sa 25 ka pasahero nga gikatahong naangol, diin ang uban gidala sa mga ospital.
Kadaghanan sa mga samad gikatahong minor lamang, apan adunay mas seryosong kadaot, lakip ang hapit maputol nga tudlo ug paghubag sa likod.
Matod ni Torres, ang inisyal nga imbestigasyon nagtudlo sa canter truck nga posibleng maoy sad-an, apan gitataw niyang dili pa kini final nga legal nga desisyon. / DPC