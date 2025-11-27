Trak nabangga, mga karga nahabwa

Walay laing nahimo ang drayber sa trailer truck kondili ibangga kini sa center island human nibuto ang atubangan nga ligid niini mga alas 5 sa buntag, Huwebes, Nobiyembre 27, 2025, sa may Cebu South Coastal Road.
Kini ang pamahayag sa drayber nga si Pedro Lasmarias, 43 anyos, lumad nga taga Siyudad sa Carcar.
Tungod sa kakusog sa pagbangga, nangahabwa ang mga sinako nga semento nga karga sa trak nga nakamugna og trapiko sa lugar.
Matod ni Lasmarias nga i-deliver unta nila ang mga sinakong semento sa Barangay Mabolo sa Dakbayan sa Sugbo. Didto sila nanukad sa Lungsod sa San Fernando.
Gikataho nga moabot sa 1000 ka sako sa semento ang karga sa maong sakyanan atol sa hitabo.
Ang maong drayber nangatarungan nga kalit lang nibuto ang ligid pag-abot sa maong dapit hinungdan nga wala na niya kini nakontrolar ug gibangga na lang sa center island. Dugang niya nga kini ang unang higayon niyang nakasugat og disgrasya sulod sa 24 ka tuig niya isip drayber.
Hinuon, luwas ra siya ug ang duha niya ka helper. / JDG