Trak nga nagkarga og butane, nalimbuwad

Usa ka Fuso truck nga giingong nawagtangan og brake ang nalimbuwad mga alas 10 pasado sa buntag, Huwebes, Oktubre 29, 2026, sa National Highway sa Barangay Media Once, Siyudad sa Toledo.
Gimaneho ang trak sa 47-anyos nga si alays Ariel, residente sa Naga City, Cebu.
Matod pa nga wa makontrolar ni Ariel ang trak nga adunay karga nga 660 ka crates sa butane canisters
Sumala sa impormasyon sa kapulisan, nagbiyahe si Ariel gikan sa Naga City ug padulong pa unta kini sa Lungsod sa Pinamungajan.
Dihang nalimbuwad ang trak, naigo pa niini ang usa ka multicab nga nag-parking sa usa ka establisemento.
Hinuon, luwas ra ang drayber sa trak ug ang iyahang pahinante. / JDG