Transcentral Highway maagian na human sa landslide

Maagian na karon sa mga sakyanan ang Transcentral Highway (TCH) human sa nahitabong landslide niadtong Sabado, Mayo 16, 2026.
Gipahibalo ni Balamban Mayor Amos Edwin Cabahug ang maong kalamboan pinaagi sa online, diin nihatag siya og pahimangno nga delikado gihapon ang sitwasyon sa maong dapit.
Hinuon, iyang gipasabot nga nagpadayon pa ang mga clearing operation. Ang TCH unang gisirad-an niadtong Sabado sa hapon human ang mga nangatumpag nga yuta ug bato mibabag sa dalan.
“TCH Update: Clearing operations on the landslide debris are still ongoing. Mahimo na nga agian ang dalan but motorists are advised to proceed with extra caution due to possible hazards and limited road access,” sumala sa pamahayag sa iyang post. Giawhag ni Cabahug ang mga biyahedor nga magpabiling mabinantayon samtang ang local disaster response teams nagpadayon sa paghawan sa nahabiling mga yuta ug bato sa highway.
“Please drive safely and stay alert,” dugang sa mayor. / CDF