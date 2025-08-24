Transparency sa mga flood control project gipanawagan sa mga mayor

Ang Dakbayan sa Danao ra sa mga lungsod ug siyudad ilawom sa Probinsya sa Cebu ang wala mopirma sa hiniusang pamahayag nga nangayo og transparency ug accountability sa mga proyekto sa flood control ug imprastraktura.
Ang mga mayor nga ubos sa League of Municipalities of the Philippines (LMP)-Cebu Chapter, nanawagan niadtong Dominggo, Agosto 24, 2025, sa mga ahensya sa gobyerno nga ibutyag ang mga detalye sa mga proyekto, lakip na ang mga ngalan sa mga nalambigit nga kontraktor ug mga politiko.
Ang maong pamahayag nga gipirmahan sa 44 ka mga mayor ug lima ka component cities, nagsunod sa publikong panawagan alang sa accountability gikan sa grupong Mayors for Good Governance niadtong Agosto 16.
Kini subay sa panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. atol sa iyang State of the Nation Address niadtong Hulyo 28 nga imbestigahan ang giingong mga iregularidad sa flood control projects sa gobyerno nga mokabat sa P350 bilyon.
Gibutyag sa mga mayor nga nagkahiusa sila sa ilang panan-aw bahin niining isyuha.
Gidawat sa mga mayor ang panawagan sa presidente ug nisaad sa ilang bug-os nga suporta niini.
Nanawagan sila sa Department of Public Works and Highways ug uban pang ahensya nga ibutyag dayon ang tanang detalye sa proyekto.
Kining mga detalyeha naglakip sa Programs of Work, Bill of Quantities, ug Feasibility Studies.
Matod nila nga kon mapamatud-an nga tinuod ang mga alegasyon, ang mga nalambigit kinahanglang tangtangon sa katungdanan ug atubangon ang silot nga ipahamtang kanila sigun sa salaud nga ilang nahimo.
Ang mga nipirma sa pamahayag gikan sa 1st District mao sila si Minglanilla Mayor Rajiv Enad, San Fernando Mayor Mytha Canoy, ug Sibonga Mayor Caroline Bacaltos.
Gikan sa 2nd District, ang mipirma mao sila si Alcoy Mayor Jose Eugene Singson, Argao Mayor Allan Sesaldo, Boljoon Mayor Joie Genesse Derama, Dalaguete Mayor Nelin Tambis, Oslob Mayor Ronald Guaren, Samboan Mayor Emerito Calderon Jr., ug Santander Mayor Marites Buscato.
Sa 3rd District, ang signatories naglakip nila ni Aloguinsan Mayor Cesare Ignatius Moreno, Asturias Mayor Dana Andrew Dumdum, Balamban Mayor Amos Edwin Cabahug, Barili Mayor Pablo John Garcia IV, Pinamungajan Mayor Glenn Baricuatro, ug Tuburan Mayor Christian Diamante.
Sa 4th District, nipirma usab sila si Bantayan Mayor Orlando Layese, Daanbantayan Mayor Gilbert Arrabis Jr., Madridejos Mayor Romeo Villaceran, Medellin Mayor Edwin Salimbangon, San Remigio Mayor Mariano Martinez, Santa Fe Mayor Ithamar Espinosa, Tabuelan Mayor Rex Gerona, ug Tabogon Mayor Francis Salimbangon.
Sa 5th District, sila si Borbon Mayor Nico Dotillos, Carmen Mayor Carlo Villamor, Catmon Mayor Avis Monleon, Compostela Mayor Felijur Quiño, Liloan Mayor Aljew Frasco, Pilar Mayor Manuel “Winky” Santiago, Poro Mayor Edgar Rama, San Francisco Mayor Alfredo Arquillano Jr., Sogod Mayor Lissa Monyeen Streegan, ug Tudela Mayor Greman Solante ang mipirma. / CDF