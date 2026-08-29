Transparent nga school bags gitinguha’ng ipagamit sa Lapu

Transparent school bags ang ipanghatag sa mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan sa Lapu-Lapu City sa sunod tuig isip dugang nga lakang sa seguridad.
Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan, iyang gisugyot nga ipadayon sa 2027 ang libreng school supplies program sa City Government, lakip ang paghatag og transparent school bags.
Matod ni Chan, mas sayon ug mas paspas ang security checking sa mga entrada sa eskwelahan kung transparent ang mga bag.
“Atong buhaton ang tanan aron masiguro ang seguridad sa tanang mga public schools ug mabantayan ang kaluwasan sa tanang mga students ug teachers ug makabaton intawn og peace of mind ang atong mga parents,” matod ni Chan.
Niining tuiga, moabot sa 105,000 ka estudyante ang nakadawat og libreng school supplies gikan sa City Government.
Gisuportahan usab ni Department of Education-Lapu-Lapu City Schools Division Office Superintendent Marilyn Andales ang gisugyot nga transparent school bags, nga matod niya makatabang sa pagpadali sa security screening sa mga pampublikong eskwelahan.
Gidugang nga ang transparent bags mahimong dugang nga security measure sa kasamtangang pag-inspeksyon sa mga bag ug personal nga gamit sa mga estudyante sa dili pa mosulod sa school premises. / DPC