Transport group mowelga

Molusad og laing welga sa ti­buok nasod ang transport group Manibela karong adla­was, Enero 16, 2023, aron pag­padayag na usab sa ilang pag­supak sa Public Utility Vehi­cle (PUV) Modernization Program (PUVMP) sa gobyerno.

Sa usa ka press conference, ang chairman sa Manibela nga si Mar Valbuena miingon nga 10,000 ka mga miyembro sa ilang grupo sa tibuok nasod nipasalig nga moapil sa transport holiday.

Sa Metro Manila, mag-picket protest ang mga drayber/operator sa University of the Phiilippines sa Diliman sa Quezon City ug mopadayon sila sa Mendiola, duol sa Malacañang.

Matod niya nga ipahigayon usab ang mga lihok protesta sa nagkalain-laing probinsya sa nasod.

Matod ni Valbuena nga ilang ipanawagan ang paglugway sa ilang provisional authority, kon dili man gani, ang total nga pag-abandonar sa PUVPM.

“Ang pakiusap natin sa ating mga congressman ay hindi extension ng deadline of consolidation ang aprubahan, kung hindi extension ng aming mga franchise. Ibalik ng five years na validity habang-uusapan ito (PUV modernization program),” siya nidugang.

Ubos sa PUVMP, ang mga dray­ber/operator gikinahanglan nga magtipon ngadto sa usa ka kooperatiba aron maseguro ang pagbag-o sa ilang mga prangkisa sa provisional authority.

Ang deadline sa konsolidas­yon kay sa Disyembre 31, 2023.

Kadtong napakyas sa pagtuman sa consolidation policy mahimo lamang nga mo-operate hangtod sa Enero 31 sa mga rota nga walay igong jeepney o kadtong walay kooperatiba.

Sa usa ka interbyo sa telebisyon, ang Office of the Transportation Cooperatives nga ubos sa Department of Transportation Chairman Andy Ortega namahayag nga ang unconsolidated PUV’s makonsiderar na nga colorum sa Pebrero 1 ug mahimo sila’ng dakpon.

“Yung sa mga alam nilang hin­di naman sila pwedeng bum­yahe, ika nga, wala na silang prang­kisa, kusa sila dapat hindi na bumiyahe para wala nang pi­naguusapang hulihan,” siya nii­ngon. (TPM sa SunStar Philippines)