Transport group nanawagan og fuel subsidy sa gobiyerno

Nangandam na ang local transport groups ug operators sa posibleng pagsaka sa presyo sa lana tungod sa tensiyon sa Middle East.
Imbes nga dinalian nga pagsaka sa plete, panawagan nila sa gobiyerno ang dinalian nga pagpanginlabot.
Matod ni Ellen Maghanoy, presidente sa Federation of Cebu Transport Cooperatives (FCTC), niadtong Martes, Marso 4, 2026, nga gipaluyohan sa ilang grupo ang mga sugyot ngadto sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) nga mangayo og fuel subsidies ug service contracting gikan sa nasudnong kagamhanan.
“Gisuportahan namo ang mga lakang nga makapugong sa dugang pagsaka sa presyo sa lana tungod kay ang mga sumasakay gyud ang maayong maigo niini,” matod ni Maghanoy.
Iyang gipasabot nga ang pagsaka sa pletihan kinahanglan nga maoy katapusang opsyon lang.
Gipasabot ni Maghanoy nga ang lana naglangkob sa dul-an 50 porsiyento sa ilang inadlaw nga galastuhan sa operasyon sa mga Public Utility Vehicles (PUVs), wala pay labot ang maintenance ug suholan sa mga drayber.
Sumala niya niadtong Martes, Marso 3, ang ilang diesel supply depot nisaka na ang presyo gikan sa P49 ngadto sa P59 matag litro tungod sa taas nga demanda.
“Sa bag-ong kausaban sa presyo, naglisod na ang mga operators. Daghan kanamo ang nagbayad pa og binulan nga amortization sa bangko,” dugang niya.
Matod niya nga wala pa hingpit nga naka-recover ang uban gikan sa linog niadtong Septiyembre 30, 2025, ug Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 4, 2024.
Giawhag ni Maghanoy ang Department of Trade and Industry (DTI) ug uban pang regulators nga bantayan pag-ayo ang mga kompanya sa lana aron malikayan ang profiteering o ang pagpahimulos sa sitwasyon.
Gihisgutan sab niya ang posibilidad nga suspensuhon ang excise tax sa lana ubos sa TRAIN Law kon ugaling mosaka na pag-ayo ang presyo sa merkado sa kalibotan.
Niadtong Marso 3, 2026, gipahibalo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nangandam na ang kagamhanan sa targeted fuel subsidies nga nagkantidad og P2.5 bilyunes.
Ipagawas kini kon ang presyo sa krudo moabot na sa $80 matag baril.
Matod ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, ang subsidy para sa mga drayber sa modern ug traditional jeepneys, UV Express, TNVS, ug uban pang PUVs.
Ang mga drayber sa traysikol makadawat sab og tabang pinaagi sa ilang tagsa-tagsa ka LGU.
Ang subsidy magamit lang sa mga akreditado nga fuel providers ug dili mahimong i-withdraw isip cash.
Giawhag ang mga benepisyaryo nga i-validate o ilisan ang mga expired o nawala nga cards pinaagi sa Land Bank of the Philippines.
Ang tensyon sa Middle East misamot human sa mga report sa military strikes sa United States ug Israel batok sa mga Iranian-linked targets, butang nga dako og epekto sa global oil market tungod kay ang maong rehiyon maoy nag-unang suplayer og krudo sa kalibotan. /