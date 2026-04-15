Transport sector sa Lungsod sa Cordova gihataga’g bugas

Moabot sa 2,000 ka mga sakop sa transport groups ang nakadawat og ayuda gikan sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo atol sa gihimong serbisyo caravan sa Lungsod sa Cordova sa Miyerkules, Abril 15, 2026.
Gipahibalo ni Ainjeliz de la Torre- Orong, information officer sa Probinsiya sa Sugbo nga moabot sa 1,155 ka mga e-bike drivers, 771 ka mga Motorcad drivers, ug 102 ka mga trisikad drivers ang nakadawat og tag 10 kilos nga bugas humay.
Samtang ang 87 ka mga habal-habal drivers sa lungsod nakadawat sab sa tag P3,000 nga ayuda gikan sa kagamhanan.
Gawas sa ayuda, aduna sab mga nagkadaiyang serbisyo ang gipaambit sa lungsod sama sa medical, legal, ug uban pa.
Giklaro ni Aldwin Empaces, Provincial Assistant Administrator, nga kini kabahin lang sa abag sa Kapitolyo sa transport sector sa probinsiya ning panahon sa krisis.
Gilauman nga sa sunod mga buwan, mopahigayon sab sa pag-apudapod og ayuda sa mga habal-habal drivers sa probinsiya.
Lakip sa sunod nga bisitahon niini ang Lungsod sa Sibonga alang sa pasiunang tag 10 kilos nga bugas humay ug dayon ang pinansyal nga ayuda.
Gipasabot ni Empaces nga ipaubos gihapon sa proseso ug pag-validate ang anaa sa listahan aron maseguro nga anaay kompletong rekisitos ang mga makadawat sa ayuda.
Hangtod ning pagsuwat, padayon pa nga gipaabot sa ubang sakop sa transport sector ang uban pang tabang gikan sa kaulohan nga nagsaad alang sa mga apektadong drivers sa Sugbo. /