Transport strike madayon karong Martesa

Madayon ang transport strike sa Sugbo karong Martes, Septiyembre 29, 2026, bisan pa sa pagpatuman sa usbaw nga P1 sa pletehan alang sa mga tradisyonal jeepney ug P2 alang sa mga modernong public utility vehicle.
Kini ang gibutyag ni Greg Perez, presidente sa Piston Cebu Chapter, atol sa usa ka phone interbiyu niadtong Dominggo, Septiyembre 27, 2026, nga ang maong pag-usab sa pletehan wala makatubag sa mas lapad nga mga demanda sa grupo, lakip na ang mas taas nga sweldo alang sa mga trabahante, mas ubos nga presyo sa gasolina, ug mga kausaban sa programa sa gobyerno alang sa modernisasyon sa mga public utility vehicle.
“Duha na ka adlaw, ang strike sa Martes dayon, wala na’y atras, madayon na sa Martes,” matod ni Perez.
Giaprobahan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang maong pagpataas sa plete niadtong Marso, apan gimando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagsuspenso niini tungod sa kabalaka sa epekto niini sa mga commuter.
Si Perez niingon nga ang mga drayber padayon nga naglisod sa nagkataas nga gasto sa operasyon samtang ang mga trabahante nag-atubang usab sa mas taas nga presyo sa mga batakang palaliton.
“Kinahanglan mapatas-an ang suholan sa mga mamumuo. Kay unsa man pod ikaplete sa mga mamumuo kung taas napud ang plete” matod ni Perez.
Gipahibalo sa Piston nga ang panawagan alang sa nationwide strike gipagawas sa ilang nasudnong buhatan niadtong Septiyembre 22 ug ipahigayon kini gikan sa Septiyembre 29 hangtod 30.
Nanawagan si Perez sa mga pasahero ug sa publiko nga sabton ang mga rason luyo sa maong welga, nga nag-ingon nga dili lang kini mahitungod sa kita sa mga drayber apan lakip na usab ang gasto sa panginabuhi (cost of living) ug transportasyon.
“Kay ang transport strike sa 29... nagagikan na sa issue gihapon sa suholan sa mga mamumuo, ug ang makabuhi nga kita sa mga drayber,” dugang ni Perez.
Giawhag usab niya ang publiko nga walay dinalian nga lakaw karong Martes nga magpabilin na lang sa balay aron dili maapektuhan sa giplano nga welga. / CDF