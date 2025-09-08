Transportation plan sa Cebu City aprobado sa LTFRB

Giaprobahan sa Land Trans-portation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang Local Public Transport Route Plan (LPTRP) sa Cebu City.
Kini aron mahatagan og dalan ang pag-modernize sa mga rota sa pampublikong sakyanan sa siyudad.
Ang LPTRP usa ka komprehensibong plano nga nag-organisa sa mga rota sa pampublikong transportasyon sulod sa usa ka siyudad o munisipyo.
Gidetalye niini ang network sa mga rota, ang klase sa mga sakyanan nga gamiton ,sama sa mga PUJ o modernong jeepney, ug ang gidaghanon sa mga unit nga gikinahanglan.
Ang tumong sa LPTRP mao ang pagmugna og mas systematic ug mas masaligan nga paagisa transportasyon, nga layo na sa daang "boundary system" para sa mga drayber sa jeepney.
Niadtong Lunes, Setyembre 8, 2025, gipagawas sa LTFRB ang Notice of Compliance sa LPTRP sa Cebu City.
Kini nagpamatuod nga ang plano sa siyudad nahiuyon sa nasudnong mga lagda ug polisiya sa transportasyon.
Ang LPTRP sa siyudad nalangay sukad pa niadtong 2020 tungod sa lain-laing mga kausaban ug sa wa pa mahuman nga Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project.
Ang pag-aprubar nagpasabot nga opisyal na nga giila ang plano sa siyudad ug andam na kini ipatuman.
Ang LPTRP nahiangay sa Department of Transportation (DOTr) Department Order 2023-022 ug sa DOTr-DILG-LTFRB Joint Memorandum Circular (JMC) No. 002 Series of 2024.
Ania ang mga bag-ong rota alang sa mga PUJ Class 2:
• Sambag I (SWU) pa-Downtown: 6.5 kilometros (km) nga rota nga dunay 25 ka unit nga gitugotan.
• Labangon pa-Downtown: 7.7 km nga rota nga dunay 40 ka unit.
• Labangon pa-North Reclamation via Ayala: 9.8 km nga rota nga dunay 50 ka unit.
• Guadalupe (Guadalupe Church) pa-Downtown: 6.0 km nga rota nga dunay 30 ka unit.
• Guadalupe (Guadalupe Church) pa-North Reclamation: 6.8 km nga rota nga dunay 30 ka unit.
• Banawa pa-Downtown: 6.1 km nga rota nga dunay 30 ka unit.
• Oprra pa-Downtown: 5.6 km nga rota nga dunay 20 ka unit.
• Bulacao (St. Judes) pa-Downtown: 8.1 km nga rota nga dunay 50 ka unit.
Sa pag-aprubar niini, gimanduan sa LTFRB ang gobiyerno sa Cebu City nga ipasar ang usa ka lokal nga ordinansa nga opisyal nga mosagop sa LPTRP.
Sa higayon nga mapasar na kini nga ordinansa, mamahimong legal ang plano, nga maghatag og gahom sa LTFRB sa pagsugod sa pag-isyu og bag-ong mga prangkisa ug pag-usa sa mga kasamtangan nga prangkisa base sa namugna na nga mga rota.
Alang sa mga pasahero, kini gipaabot nga magresulta sa mas hapsay nga mga rota, fixed stops, ug mas kasaligan nga pagbiyahe.
Sa iyang pamahayag niadtong Lunes, si Mayor Nestor Archival niingon nga kini usa ka dako nga lakang pagpagaan sa traffic ug mas malungtarong sistema sa transportasyon. / EHP