Transports group gustong ipasuspenso ang truck ban sa Dakbayan sa Mandaue

Nanawagan ang mga truck operator ug mga pundok sa negosyante ngadto sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue nga temporaryong isuspenso ang truck ban sulod sa 60 ka adlaw.
Ilang gitumbok ang pagsaka sa presyo sa lana ug ang mga kalangan sa operasyon nga nakadaot sa mga delivery ug negosyo.
Si Hyll Retuya, ang pangulo sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team), niingon nga ang hangyo alang sa usa ka citywide moratorium sa truck ban tukion atol sa tigom sa Traffic Board sa Abril 28, 2026.
Gipasabot ni Retuya nga wala pa makahukom ang kagamhanan sa dakbayan bahin sa maong hangyo tungod kay duna pay nagpadayon nga sabot-sabot uban sa Cebu Provincial Capitol ug uban pang lokal nga kagamhanan (LGU) sa Metro Cebu.
Posibleng moresulta kini sa usa ka hiniusang polisiya sa regulasyon sa mga truck sa tibuok metropolis.
Sumala ni Retuya, giduso sa mga trucker ang temporaryong pagtangtang sa restriksyon tungod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lana nga makaapekto sa ilang iskedyul sa delivery ug gasto sa operasyon.
Nahadlok sab ang mga trucker nga ang malangan nga mga delivery moresulta sa pag-atras sa ilang mga kliyente nga mas makapaapekto sa ilang negosyo.
Bisan pa sa hangyo, niingon si Retuya nga ang paglibkas sa truck ban posibleng makamugna og mas grabe nga kahuot sa trapiko, ilabi na sa Dakbayan sa Mandaue nga nagsilbing nag-unang agianan sa transportasyon sa Metro Cebu.
Sa pagkakaron, ang Dakbayan sa Mandaue nagpatuman og truck ban gikan sa alas 6 hangtod sa alas 8 sa buntag, ug alas 5 sa hapon hangtod sa alas 7 sa gabii, gawas sa adlaw nga Dominggo ug mga holiday.
Apan, gitataw ni Retuya nga ang mga truck gitugotan nga makabiyahe bisan unsang orasa sa gitagana nga truck corridor sa dakbayan nga magsugod gikan sa CIP padulong sa Barangay Kansaga, nga dili dakpon.
Gikan sa Enero hangtod Abril ning tuiga, ang Team nakatala og 96 ka mga pagdakop tungod sa paglapas sa truck ban, diin kadaghanan niini naglambigit sa mga non-essential nga sakyanan. / ABC