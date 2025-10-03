Trapik nakapahinay sa relief operations ngadto sa norte

Nanawagan si Gobernador Pamela Baricuatro sa publiko ug mga organisasyon nga usahon ang ilang mga donasyon para sa mga biktima sa linog, tungod kay ang grabeng kahuot sa trapiko maoy hinungdan sa langay nga relief operations.
Gihimo ni Baricuatro ang awhag human nasuta nga ang trapiko sa amihanan maoy nakapahinay sa mga operasyon sa pagpanghatod og hinabang.
“Amoang gihangyo ang tanan nga dili na lang una moadto didto ug mohatag sa ilang kaugalingong mga donasyon kay grabe na kaayo ang trapiko karon, ug nakababag kini sa among mga operasyon sa pagpanghatag og hinabang,” matod ni Baricuatro.
Gitataw sa gobernador ang gitukod nga donation drive sa kapitolyo, nagsilbing sentro sa pagdawat, pag-repack, ug pagpadala sa mga relief goods.
“Kanunay gyud kini nga logistics, mao nga kanunay namong gipaningkamutan nga madumala kini ug masiguro nga ang among mga relief goods makaabot kung asa kini angay ihatag,” dugang niya.
Gidugang ni Baricuatro nga ang mga pribado ug di coordinated nga mga donation drive nakatampo sa kahuot, ug gihulagway ang pagdagsang sa mga sakyanan paingon sa norte nga sama sa nag- field trip.
“Kung ang tanan moadto didto panahon sa weekend, ang mga dalan padulong sa amihanan maghuot, ug makababag kini sa among mga operasyon.
Magpasamot kini og dugang pagkalangan, ug mas daghang tawo ang moreklamo,” matod ni Baricuatro.
Ang Office of the Civil Defense (OCD)7 nipagawas sa susamang awhag sa mga indibidwal ug grupo nga usahon ang ilang mga donasyon ug dili lang una mobiyahe direkta sa mga lugar nga naigo sa linog sa amihanang Sugbo.
Ang pahimangno subay sa hugot nga koordinasyon tali sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council-7 (RDRRMC-7) ug sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, nakakita sa panginahanglan nga unahon ang emergency traffic.
Gipahayag sa OCD 7 nga samtang gipasalamatan ang pagkamanggihatagon sa mga nagdonar, ang pagdagsang sa mga pribadong sakyanan padulong sa amihanang Sugbo nakalangan sa relief operations sa mga emergency team.
Ang OCD 7 nagpasidaan nga ang nagpadayon nga mga aftershock nagpabilin nga usa ka risgo sa kaluwasan alang niadtong nagbiyahe sa mga apektadong lungsod.