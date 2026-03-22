‘Trash to cash’ ordinance gisugyot sa Cebu City

Ang mga basiyo nga botelya mahimo nang makombertir sa kwarta (convert to cash) kon maaprubahan na ang gisugyot nga ordinansa ni Cebu City Councilor Joel Garganera aron masulbad ang krisis sa basura sa dakbayan.
Ang maong ordinansa nagmando og "refundable deposit" sa tanang PET (polyethylene terephthalate) bottles, bildo, ug aluminum cans nga ibaligya ngadto sa siyudad.
Pinaagi sa paghimo sa basura nga usa ka “cash asset,” tinguha sa maong ordinansa ang pagpalambo sa usa ka circular economy aron mamenosan ang gidaghanon sa basura sa mga local landfill.
Ang gisugyot nga "Cebu City Plastic Waste Reduction and Producer Responsibility Ordinance of 2026" nagtinguha sa pagpatuman og mahinungdanong kausaban sa estratehiya sa pagdumala sa basura sa siyudad.
Kini naglakip sa pinansyal nga insentibo alang sa recovery, tubag sa deklarasyon sa state of calamity, shared responsibility ug suporta sa polisiya nga "No Segregation, No Collection."
Ubos sa maong sugyot, ang matag plastik nga botelya o sudlanan nga bildo nga makuha o ma-deposito adunay balor nga P2.00, samtang ang aluminum can balor og P1.00.
Kini nagmugna og dinaliang rason sa ekonomiya alang sa mga konsumidor ug mga tigkolekta og basura (waste pickers) nga maseguro nga ang mga materyales mabalik imbes nga ilabay lang.
Ang maong lakang usa ka dinalian nga tubag sa mga bag-ong insidente sa pagdumala sa basura ug pressure sa operasyon nga misangpot sa pagdeklarar og State of Calamity sa siyudad. Gipagaan usab niini ang trabaho sa gobiyerno sa pagdumala sa basura.
Gimanduan sa maong ordinansa ang mga tiggama, distributor, ug mga supermarket sa pagpahigayon og sistema sa pagkolekta sa mga materyales nga ilang gipagawas sa merkado.
Ang maong pamaagi maghatag og suporta sa 2026 executive order sa Mayor, diin gidili ang pagkolekta sa mga basura nga wala malainlain (segregate). / EHP