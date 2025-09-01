Travel advisory sa China gipakamenos sa PNP

Gipakamenos sa Philippine National Police (PNP) ang bag-ong travel advisory sa Ministry of Foreign Affairs sa China nga nagpasidaan sa ilang nationals sa higayon nga mobisita sa Pilipinas.
Matod ni Brigadier General Randulf Tuaño, hepe sa Public Information Office, si PNP acting chief Lt. Gen. Jose Melencio Nartatez Jr. nisugo sa Directorate for Intelligence (DI) nga makig-alayon sa Chinese Embassy sa Manila aron makuha ang tukmang detalye sa pasidaan.
Base sa datos sa PNP, nikunhod og 16.5 porsiyento ang krimen sa nasod gikan Enero 1 hangtod Agusto 28, 2025, itandi sa miaging tuig.
“Hindi po lumalala ang ating crime situation dito sa Pilipinas sapagkat ang pag-uusapan natin, nabanggit ko nga noong 2024, the same period January to August 2024, mayroon tayong 26,969 at bumaba ng 22,519 or 16.5 percent. Mas maigi na pumunta ang ating DI para alamin ang eksaktong detalye ng kanilang publication,” matod pa ni Tuaño.
Ang advisory sa China nipasidaan sa Chinese citizens nga magmatngon kon moduaw sa Pilipinas gumikan sa nagkataas nga crime incidents nga nag-target og mga Instik.
Apan matod sa Department of Foreign Affairs (DFA), dili husto ang paghulagway sa China. Sumala ni DFA spokesperson Angelica Escalona, ang mga kaso nga naglambigit og Chinese nationals, bisan pa sila ang suspetsado, giatiman ug giimbestigar sa mga ahensya sa kapulisan. / TPM / SunStar Philippines