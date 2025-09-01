Traya bag-o nga ABF champion

Superbalita Cebu

Naangkon ni Cebuano Elmo Traya ang Asian Boxing Federation (ABF) super-welterweight pinaagi sa 9th round stoppage nga kadaugan batok ni Thai Chaiwat Mueanphong niadtong Agusto 30, 2025, World Siam Stadium sa Bangkok, Thailand.

Si Traya, kinsa niposte sa iyang ikaupat nga sunodsunod nga kadaugan, nisaka sa 16-5, 11KOs nga rekord samtang si Mueanphong dropped to 12-8-1, 9KOs.

Sa samang promosyon, ningdaog sab ang laing mga Pinoy nga sila si Leonard Pores III ug Lemuel De Barbo batok sa lainlaing kontra. / EKA, ESL

