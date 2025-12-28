Traysikad drayber gi-hit and run, patay

Gibiyaan sa nakabangga ang usa ka traysikad drayber nga nagbuy-od sa gutter sa South Road Properties Northbound lane, Dakbayan sa Sugbo duol sa viaduct sa CCLEX, niadtong ala 1:59 sa kadlawon, Dominggo, Disyembre 28, 2025.
Atol niining pagsuwat wa pa mailhi ang maong traysikad drayber nga nakabsan sa iyang kinabuhi gumikan sa grabe’ng kadaot sa iyang ulo nga iyang nahiaguman human nalagpot gikan sa iyang gimaneho nga sikad. Gikataho nga gidala sa usa sa mga punerarya sa Cebu City ang biktima.
Nasayran nga nakadawat og tawag sa telepono ang Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office labot sa aksidente sa kalsada.
Sa dihang gitubag ang maong alarma, naabtan ang usa ka lalaki nga nagbuy-od na sa karsada nga wala na maglihok.
Sigun sa pamahayag sa personnel sa CCLEX namatikdan nga ang biktima samtang nagsakay sa iyang traysikad kalit lang nga nabanggaan sa usa ka sakyanan nga gikataho nga usa ka sedad type.
Gisusi ang ilang CCTV footage makita nga human naigo ang biktima sa sakyanan, wala mohunong ang sakyanan nga nakabangga ug nilahos o misutoy sa pagpadagan.
Tungod sa kakusog sa impact sa pagkabangga nalagpot ang biktima ug nabunal sa sementado nga karsada.
Kadaot sa ulo ug lawas ang naangkon niini nga miresulta sa iyang kamatayon.
Padayon pa ang imbestigasyon sa TEU sa pag-ila sa tag-iya sa maong sakyanan ug ilang giklaro ang video aron masayran ang plate number niini.
Giandam na ang kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide and Damage to Property ang ipasaka sa TEU batok sa nakabangga sa higayon nga kini mailhan. /