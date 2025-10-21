Traysikol drayber gipareglahan og 4 ka mga batan-on, angol

Hapit mabugtuan sa kinabuhi ang usa ka tricycle driver human gitabangan og kulata og gilabayan pa og bato ang ulo niini sa upat ka mga batan-on diin duha kanila menor de edad sa Sityo Mahayahay, Barangay Tabionan, Lungsod sa San Fernando, habagatang Sugbo.
Ang biktima giila nga si alyas Edgar , 45, residente sa Sityo Luknay, Barangay South Poblacion, San Fernando.
Ang nasikop mao si alyas Ben, 19, alyas Rudy , 18, samtang na-rescue ang duha ka menor nga nagpangedaron pa og pulos 17 nga taga Sityo Mahayahay, Barangay Tabionan nga naa sa kustodiya sa Women and Children Protection Desk sa San Fernando Police Station.
Sa imbestigasyon sa kapulisan nga nahitabo ang insidente sa alas 6 :00 sa gabii apan na-report kini sa ilang buhatan alas 11:35 na sa gabii.
Sa pagresponde sa mga polis, ilang naabtan ang tapok sa daghang mga tawo sa dapit ug nakita ang biktima nga nagkadugo na ang nawong og duna nay daghang bun-og sa kalawasan.
Tungod kay naa pa sa lugar ang mga suspek, gikustodiya dayon ang duha samtang ang mga menor gidala sa buhatan sa Women and Children Protection Desk (WCPD).
Matod sa saksi nga samtang naglakaw padulong mopauli ang biktima, gitawag kini sa usa sa mga suspek.
Apan sa iyang pagduol, gilabay siya og bato nga niigo sa iyang ulo ug kalit lang nga nidasmag ang tulo ka batan-on ug gipatid-patiran siya, dayong sumbag sa iyang nawong. Ang mga molupyo sa lugar nga nakakita sa insidente ang nisuway og uwang sa away.
Matod ni Police Major Michael Gingyon, hepe sa San Fernando Municipal Police Station, nga personal grudge ang motibo sa maong insidente. / AYB