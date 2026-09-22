Traysikol drayber gipusil sa silingan, samdan

Nasamdan sa tuo nga batiis ang 28-anyos nga traysikol drayber human gipusil sa iyang silingan atol sa panaglalis sa Barangay Bahay, Lungsod sa Sibonga sa pasado alas 8 sa gabii niadtong Septiyembre 20, 2026.
Ang biktima nga gidala sa tambalanan giila lamang sa alyas nga Jun, samtang ang suspek mao ang 36-anyos nga si alyas Jojo kinsa pulos nagpuyo sa maong barangay.
Base sa imbestigasyon, nadawat sa Sibonga Police ang report pasado alas 9 sa gabii ug gisusi ang nahitabo sa lugar.
Subay sa pakisusi sa mga kapulisan, ang biktima kauban ang iyang duha ka higala nga giila sa alyas nga Romy ug Carl nga nag-inom gawas sa usa ka tindahan sa Purok 4 sa maong barangay.
Kalit lang niabot ang suspek ug gihagit og sumbagay ug pinusilay ang tulo ka lalaki.
Nasumbagan sa suspek ang usa sa mga higala sa biktima, hinungdan nga gibawsan sab kini og sumbag. Human sa panagsumbagay, nilakaw ang suspek ug niuli sa ilang balay.
Apan pipila ka minuto ang milabay, nibalik siya nga armado ug gipusil ang biktima nga naigo sa tuo nga batiis.
Daling nidagan ang biktima ngadto sa usa ka balay aron motago samtang nisibat sab ang suspek human sa pagpamusil.
Nasayran sa kapulisan ang nahimutangan sa suspek hinungdan nga nadakpan siya sa gihimong hot pursuit.
Nasakmit gikan kaniya ang usa ka .357 Magnum S&W revolver nga adunay lima ka buhing bala ug usa ka fired cartridge, lakip ang usa ka kutsilyo nga may gitas-on nga 12.5 pulgada.
Gidala na sa Sibonga Municipal Police Station ang suspek ug mag-atubang og kasong frustrated murder. / JDG