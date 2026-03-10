Traysikol drayber gipusil, samdan

Nalandig sa tambalanan ang usa ka 34-anyos nga tricycle driver human pusila sa iyang karaan nga kaaway samtang nagpaabot og pasahero sa Barangay Poblacion, Dakbayan sa Toledo niadtong Martes sa hapon, Marso 10, 2026.
Giila ang biktima nga si Nestor Prajes Opsima, residente sa Sityo Santo Niño sa maong barangay. Nakaangkon ang biktima og samad pinusilan sa iyang tuong abaga.
Sa gihimo nga hot pursuit operation sa Toledo City Police Station, daling nadakpan ang suspek nga giilang si Rio Bendanillo, 47 anyos, taga Barangay Poblacion.
Base sa imbestigasyon, ang biktima naglingkod sa iyang gimanehong traysikol samtang nagpaabot og mga pasahero dihang kalit lang nibutho ang suspek sa alas 1:30 sa hapon. Sa walay daghang estorya, gipusil sa suspek ang biktima sa tuong abaga.
Human sa pagpamusil, nisulay sa pagsibat ang suspek apan wala madugay nasikop ra kini sa kapulisan.
Nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang usa ka .45 caliber nga armas, ug usa ka magazine nga adunay upat ka buhing bala.
Nasayran nga karaang panagbangi ang gituohang motibo sa maong pagpamusil. / GPL