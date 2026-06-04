Traysikol drayber sa adlawan, ‘pusher’ sa gabii ang nasikop

Tricycle driver nag-sideline pagpamaligya'g shabu naposasan sa buy-bust alas 9:56 sa gabii Miyerkules June 3, 2026, sa Brgy. Dumlog, Dakbayan sa Toledo.
Si Rotchinel Limbaring Trinchera, 46, ulitawo tricycle driver taga Sityo Anopog, Brgy. Dumlog, Toledo, gitanggong sa Toledo Police Station samtang mag-atubang sa kasong kalapasan sa pagpamaligya ug paghupot sa ilegal nga drugas.
Nasubay sa mga personnel sa Drug Enforcement Units (DEU) sa Toledo Police Station nga ang tricycle driver nga gawas sa pagpamasahero nag-sideline sab sa pagpamaligya'g shabu.
Atol sa buy-bust nakuha ang upat ka paketeng shabu nga motimbang og 4.35 gramos, nagkantidad og P29,580. /