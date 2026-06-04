Superbalita Cebu

Traysikol drayber sa adlawan, ‘pusher’ sa gabii ang nasikop

Traysikol drayber sa adlawan, ‘pusher’ sa gabii ang nasikop
SunStar Local News
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Tricycle driver nag-sideline pagpamaligya'g shabu naposasan sa buy-bust alas 9:56 sa gabii Miyerkules June 3, 2026, sa Brgy. Dumlog, Dakbayan sa Toledo.

Si Rotchinel Limbaring Trin­chera, 46, ulitawo tricycle driver taga Sityo Anopog, Brgy. Dumlog, Toledo, gi­tang­gong sa Toledo Police Sta­tion samtang mag-atubang sa kasong kalapasan sa pag­pamaligya ug paghupot sa ilegal nga drugas.

Nasubay sa mga personnel sa Drug Enforcement Units (DEU) sa Toledo Police Station nga ang tricycle driver nga gawas sa pagpamasahero nag-sideline sab sa pagpamaligya'g shabu.

Atol sa buy-bust nakuha ang upat ka paketeng shabu nga motimbang og 4.35 gramos, nagkantidad og P29,580. /

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