Traysikol drayber sa Lapu nakadawat na og ayuda

Dul-an 4,000 ka mga drayber sa tricycle ang nakadawat og P5,000 nga cash assistance sa Lapu-Lapu City Auditorium Gym sa Barangay Poblacion niadtong Miyerkules, Abril 8, 2026, aron makatabang sa pagsaka sa presyo sa gasolina.
Ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) maoy nang-apudapod sa Cash Relief Assistance (CRA) ngadto sa 3,855 ka mga drayber gikan sa mainland ug mga isla nga barangay sa dakbayan.
Matod sa mga nakadawat, ang CRA dako nga tabang ilabi na nga ang kasamtangang presyo sa gasolina grabe og nakibhang sa ilang inadlaw-adlaw nga kita.
Ubos sa programa sa CRA, ang DSWD mohatag og one-time nga P5,000 nga pinansyal nga hinabang pinaagi sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situations (Akap). / DPC