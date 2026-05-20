Traysikol midusmo sa trak, traysikol drayber namatay

PATAY ang usa ka 33-anyos nga driver sa tricycle human nibangga ang gimaneho niini sa gikasugat nga Isuzu Forward Truck sa National Highway sa Barangay Bagasawe, Lungsod sa Tuburan, amihanang Sugbo.
Ang trahedya nahitabo alas 5:15 sa kaadlawon sa Miyerkules, Mayo 20, 2026.
Ang biktima nga wala na makaabot nga buhi sa tambalanan giila nga si Bryan Jane Gabuya, taga Barangay 6 sa maong lungsod.
Base sa imbestigasyon sa Tuburan Municipal Police Station, nagmaneho ang biktima sa iyang traysikol gikan sa Barangay 6 ug paingon unta sa Barangay Bagasawe.
Sigon sa mga nakasaksi, kusog ang dagan sa tricycle ug nag-zigzag ang agi niini sa karsada. Gumikan niini, nikawat kini sa pikas lane hinungdan nga direktang nabangga sa gikasugat nga trak.
Ang maong trak gimaneho ni Junry Pontiras Teliron, 43, residente sa Mauswagon, Liloy, Zamboanga del Norte.
Tungod sa kakusog sa impact, nalabay ang biktima. / AYB