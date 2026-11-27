NALANDIG sa tambalanan ang tulo ka tawo human nagkabangga ang traysikol ug motorcad sa National Highway sa Barangay Matab-ang, Dakbayan sa Toledo, alas 8:00 pasado sa gabii sa Huwebes, Nobiyembre 26, 2026.
Ang traysikol gimaneho ni Mario Andalosa, 45, minyo ug residente sa Barangay Sangi, Toledo City, samtang ang iyang pasahero mao si Solidad Canencia, 50, taga Barangay Sto. Niño sa susamang dakbayan.
Ang nagmaneho sa motorcad mao si Cyrill Juarez, 28, residente usab sa Barangay Sto. Niño.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, nagbiyahe ang traysikol gikan sa Barangay Sangi paingon sa Barangay Mainggit samtang ang motorcad nagsubay sa pikas nga lane.
Pag-abot sa nahitabuan, kalit nga nibangga ang motorcad ngadto sa traysikol human kini nisuway pag-overtake sa nag-una nga sakyanan apan napakyas sa pagbalik sa iyang lane hinungdan nga gikasugat niini ang traysikol.
Tungod sa kakusog sa impak, nalimbuwad ang traysikol nga niresulta sa pagkaangol sa drayber ug sa iyang pasahero, nga daling gidala sa Toledo City General Hospital.
Gipaubos usab sa hospital arrest ang drayber sa motorcad human kini naangol sa maong disgrasya. / JDG