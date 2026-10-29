Trazo mosagubang na sa labing lisod niyang away

Dala ang lig-ong determinasyon, sagubangon na sa Sugboanong boksidor nga si Joperson Trazo ang iyang labing lisod nga away karong Biyernes sa gabii, Oktubre 30, 2026, diin ilugon niya og suway ang korona ni World Boxing Council (WBC) Asia flyweight champion Thai Thananchai Charunphak sa NKL Boxing Gym sa Nonthaburi, Thailand.
Sa official weighin kagahapon, Oktubre 29, si Trazo nitimbang og 111 pounds samtang si Charunphak nihaum sa weight limit nga 112 pounds.
Sa wala pa siya nigikan sa Thailand kauban ang iyang coach nga si Edsel Mike Tuñacao, si Trazo nipadayag nang daan sa iyang dakong pagsalig nga molampos siya ning maong malisod nga misyon.
Matod ni Trazo, kinsa sakop sa Chao Sy Boxing Stable sa Sugbo, buhaton niya ang tanan nga dili mausik kining maong oportunidad, nga nagsilbing taytayan aron makasulod sa iyang world rankings.
Tinguha ni Trazo nga iyang ma-knockout si Charunphak, kinsa nakabiktima na sab og ubay-ubay nga dekalidad nga Pinoy nga mga boksidor.
Si Trazo, kinsa karon pa makaaway sa gawas sa Pilipinas, adunay 9-2-1, 2KOs nga rekord samtang si Charunphak, kinsa kasamgtangang world No. 2, adunay 32-2, 16KOs nga rekord. / ESL