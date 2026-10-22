Trazo mosuway pag-ilog sa WBC Asia 112 lbs. belt

Mosagubang og malisod nga misyon ang sumosulbong nga Sugboanong boksidor nga si Joperson Trazo karong Oktubre 30, 2026, sa NKL Boxing Gym sa Nonthaburi, Thailand.
Ning maong tahas, suwayan pag-ilog ni Trazo ang korona ni World Boxing Council (WBC) Asia flyweight titleholder Thai Thananchai Charunphak.
Tataw man tuod nga lupig siya sa kasinatian apan gipadayag ni Trazo nga dako ang iyang pagsalig nga modaog ning maong away, nga maoy labing una niyang sagubangon sa gawas sa Pilipinas.
“Kita na man ko sa iyang away. Dako kaayo akong pagsalig nga modaog ko. Dako kaayo ni nga opportunity, dili ni nako sayangan,” matod ni Trazo sa press conference kagahapon, Huwebes, Oktubre 22, 2026, sa La Fortuna Bakery sa dalan Osmeña, Dakbayan sa Sugbo.
Si Trazo, kinsa sakop sa Chao Sy Boxing Stable, kapin na sab sa duha ka semana nga nag-training alang ning awaya.
Gipasabot ni Trazo nga nagpanikad siya ning awaya hilabi na kay mao kini ang labing una niyang tahas sa gawas sa nasod ug world No. 2 pa ang iyang kontra.
Nasayod si Trazo nga kon modaog siya ning awaya, hayan masulod siya sa world rankings, nga usa sa nakapaengganyo kaniya og maayo.
Hinuon, nasayod sab si Trazo nga lisod ang pagdaog sa Thailand pinaagi sa desisyon hinungdan nga determinado siya nga palukapahon gyud si Charunphak.
“Mao gyud na ang among plano, kinahanglang ma-knockout gyud nako ang kontra,” dugang ni Trazo.
Ang amahan ug sa samang higayon trainer ni Trazo nga si Emerson nagkanayon nga dako og umento ang abilidad sa iyang anak.
“Dako gyud og improvement ang iyang straight ug jabs. Tan-aw nako, mao na ang magdaog niya,” asoy ni Emerson.
Ang usa sa mga naggiya ni Trazo nga si Edsel Mike Tuñacao nipadayag sab sa iyang dakong pagsalig sa abilidad sa taga Dakbayan sa Talisay.
“Nakita man gyud namo nga naa siya’y dakong potential. Dako gyud ta’ chance aning awaya,” matod ni Tuñacao.
Si Trazo naggunit og 9-2-1, 2KOs nga rekord samtang si Charunphak adunay 32-2, 16KOs nga rekord. / ESL