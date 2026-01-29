Treasurer's office wa kandaduhi

Hugot nga gihimakak sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Toledo ang mga nanggawas nga report nga gikandaduhan ang City Treasurer’s Office (CTO) aron babagan ang pagbalik sa puwesto ni Leonardo “Jun” Rivera Jr. sa Huwebes, Enero 29, 2026.
Pinaagi sa usa ka opisyal nga pamahayag, giklaro sa City Hall nga pabilin nga abli ang maong buhatan alang sa publiko ug sa mga lehitimong transaksyon sa siyudad.
Gipasabot ni City Legal Officer Hazan Bargamento nga ang ilang gihimo mao lamang ang pagkontrol sa mga tawo nga mosulod sa opisina aron masiguro ang hapsay nga operasyon ug malikayan ang kahuot.
Matod ni Bargamento, gihimo kini human ang unang insidente diin niabot si Rivera nga adunay kuyog nga giingong bodyguards ug supporters nga wala matod pay klarong opisyal nga tuyo sa opisina.
Gikataho sab nga sila nagsige og kuha og video ug hulagway nga nakabalda sa trabaho sa mga empleyado.
Sa pikas bahin, usa ka viral video ang nagpakita ni Rivera nga nagbarog sa gawas sa pultahan sa CTO nga gikandaduhan sa guwardiya.
Sa maong video, nadungog ang guwardiya nga nag-ingon nga verbal order kini gikan ni Mayor Marjorie “Joy” Perales.
Gikuwestiyon ni Rivera ang maong lakang sanglit nagdala siya og balidong kamanduan gikan sa Department of Finance (DOF) ug Bureau of Local Government Finance (BLGF) 7 alang sa iyang pag-assume pagbalik sa puwesto niadtong Enero 10.
Taliwala sa kamanduan sa DOF, si Mayor Perales nagtudlo na og caretaker sa CTO nga si Glenda Macapobre pinaagi sa usa ka memorandum niadtong Enero 9.
Tungod sa wala mahitabo nga turnover sa mga dokumento ug sa nagpadayong tensyon sa City Hall, temporaryo una nga nag-opisina si Rivera sa BLGF 7 sa Cebu City.
Nipasidaan sab si Rivera nga mahimong kwestiyonable ang mga payroll ug pagpagawas og tseke sa siyudad kon pirmahan kini sa usa ka opisyal nga walay klarong awtoridad gikan sa DOF.
Kining maong panagbangi nagsugod pa niadtong 2024 sa dihang girelibuhan si Rivera sa iyang puwesto taliwala sa mga kontrobersiya sa Bids and Awards Committee (BAC) ug mga pasangil sa “double dealings” ug “ghost employees” nga iya sab nga gihimakak. / EHP, PR