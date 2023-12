Tres ni Paul mitiklo sa Warriors

Kausa ra nakatilaw sa labaw ang host Los Angeles Clippers sa ilang pagpakigbatok sa Golden State Warriors ug nahitabo kini sa nahabiling 9.2 segundos.

Mao ra kini ang gikinahanglan sa Clippers aron hingpit nga makabangon gikan sa 22 puntos nga pagkalubong sa 2nd half ug iposte ang kadaugan, 113-112, ning Dominggo, Disyembre 3, 2023 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Ang nakahatag sa bugtong labaw sa Clippers mao ang stepback three-point bomb ni Paul George.

“We just didn’t give up,” matod ni George. “That’s what it takes.”

Gipangulohan ni George ang kadaugan pinaagi sa iyang 25 puntos, nidugang og 21 puntos si James Harden samtang niamot og 20 puntos si Kawhi Leonard.

“This was a gutsy win for us and we needed a win like this,” matod ni Clippers coach Tyronn Lue.

Human napasulod ni George ang nakapadaog nga tres, nitawag dayon og timeout ang Warriors.

Sa pagbalik sa aksyon, nihimo og double-team nga depensa ang Clippers ngadto sa pambato sa Warriors nga si Stephen Curry hinungdan nga naahat kini pagpasa sa bola ngadto kang Draymond Green, kinsa nasipyat sa iyang potensyal nga makapadaog unta nga three-point attempt.

“He’s a great player and can shoot the ball anywhere on the floor and off one leg. Just try to stay in front of him,” matod ni Leo­nard, kinsa usa sa mga nag-double team ni Curry kauban si Russell Westbrook. “My teammates did a good job. Russ stepped up and made him think about it and he passed it to the corner.”

Ang Warriors gipangulohan ni Curry pinaagi sa iyang 22 pun­tos ug 11 assists samtang ning­-amot og 21 puntos matag usa sila si Green ug Moses Moody.

Kini maoy ikaduhang higa­yon sa usa lang ka semana nga nausikan sa Warriors ang ka­pin sa 20 puntos nilang labaw.

Nahitabo sab kini sa ilang pagpakigbatok sa Sacramento Kings niadtong Miyerkules, Nobiyembre 29, 2023.