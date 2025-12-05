Tres ni Rui miluwas sa Lakers

Nakapaulbo og buzzer-beater three-point bomb si Rui Hachimura aron agakon ang Los Angeles Lakers sa kulbahinam nga kadaugan batok sa hosts Toronto Raptors, 123-120, sa Biyernes, Disyembre 5, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ang ika-11 ug katapusang assist ni four-time MVP LeBron James ang naghatag og agianan kang Hachimura sa pag-ita sa nakapadaog nga tres.
Apan ning sangkaa, naputol sa 1,297 ka sunodsunod nga mga duwa nga nakamugna si James og dobleng numero nga puntos.
Ang katapusang higayon nga wala nakaabot og 10 puntos si James nahitabo niadto pang Enero 5, 2007, batok sa Milwaukee Bucks.
Ning sangkaa, si James igo lang nimugna og walo ka mga puntos.
Nahimo sa Lakers ang kadaugan bisan wala ang usa sa ilang mga pambato nga si Luka Doncic kinsa nipalta tungod sa personal nga rason ug Marcus Smart kinsa adunay gipamating sakit sa iyang likod.
Nitapak sa haw-ang nga nabiyaan ni Doncic, hilabi na sa sa opensa, mao si Austin Reaves kinsa nimugna og 44 puntos ug 10 assists, nidugang og 17 puntos si Deandre Ayton, niamot og 14 puntos si Jake LaRavia samtang nihatag og 12 puntos matag usa sila si Hachimura ug Nick Smith Jr.
Ang Raptors nga ningkombati nga wala sab ang duha sa ilang mga sinaligan nga sila si RJ Barrett (knee) ug Jakob Poeltl (back), gipangulohan ni Scottie Barnes pinaagi sa iyang 23 points ug 11 rebounds, niamot og 20 puntos si Brandon Igram, samtang nitunol og 17 puntos si Ja'Kobe Walter. / Gikan sa wires