Tres ni Schroder mipadaog sa Kings batok sa Rockets

Nipaulbo og three-point bomb si Dennis Schroder sa nahabiling 2.2 segundos sa overtime aron agakon ang hosts Sacramento Kings sa surpresang kadaugan batok sa inilog nga Houston Rockets, 125-124, sa National Basketball Association (NBA) sa Lunes, Disyembre 22, 2025 (PH time).
Human ning tres ni Schroder, aduna pa unta kahigayunan ang Rockets nga mabali ang resulta sa duwa apan nasipyat ang ilang pambatong si Kevin Durant sa iyang jumper dungan sa hingpit nga pagkapupos sa oras.
Sa kinatibuk-an, nimugna si Schroder og 24 puntos, 10 assists, ug pito ka rebounds aron tabangan ang Kings nga masaka ang ilang rekord ngadto sa 7-22 na rekord, diin gikabahin nila ang New Orleans Pelicans sa labing ubos nga luna sa Western Conference.
Ang Kings gipangulohan ni DeMar DeRozan pinaagi sa iyang 27 puntos, niamot og 26 puntos si Keegan Murray samtang nihatag og 21 puntos si Russell Westbrook lakip na niini ang three-pointer sa nahabiling 14.2 segundos sa regulation period, nga maoy nakapugos og overtime.
Ang Rockets nga nahagbong sa 17-9 nga rekord – ikaunom sa Western Conference- gipangulohan ni Alperen Sengun pinaagi sa iyang 28 puntos, niamot og 24 puntos si Kevin Durant, samtang ningtampo og 18 puntos matag usa sila si Amen Thompson ug Jabari Smith Jr. / Gikan sa wires