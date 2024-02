Tres ni Strus mipakaging sa Mavericks

Nagpaulbo og buzzer-beater three-point bomb gikan sa 59 ka tiil nga distansya si Max Strus aron agakon ang hosts Cleveland Cavaliers sa makapaukyab nga kadaugan batok sa Dallas Mavericks, 121-119, ning Miyerkules, Pebrero 28, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Ang regular nga three-point line aduna ra’y 22 ka mga tiil nga distansya.

Sa nahabiling 2.9 segundos, nahatagan ni P.J. Washington ang Mavericks og 119-118 nga labaw pinaagi sa iyang hansak.

Ning gutloa, wala na’y timeout ang Cavaliers ug daling nadawat ni Evan Mobley ang bola gikan sa inbound pass ni Strus unya gibalik ni Mobley pagpasa ang bola ngadto kang Strus.

Nasayod si Strus nga himatyon na ang mga segundos hinungdan nga nideretso na lang siya pag-itsa sa bola alang sa nakapadaug ug nakapaukyab sa mga tumatan-aw nga tres.

Nag-ung-ong na unta sa kadaugan ang Mavericks dihang nakamugna sila og 10 puntos nga labaw sa nahabiling 1:07 minutos.

Apan sa wala damha, upat ka sunodsunod nga three-point shots ang gimugna sa Cavaliers aron ilugon ang kadaugan.

“I felt a rhythm and it’s fun when you do that. Every time I shot it, I felt like it was going in, and it was. Same with the last one,” matod ni Strus.

Ang Cavaliers gipangulo­han ni Donovan Mitchell pi­naagi sa iyang 31 puntos, nia­mot si Strus og 21 puntos la­kip na niini ang lima ka tres samtang nitampo og 19 puntos si Jarrett Allen.

“You dream of a shot like that. So for him to get that after what he did for us, the whole fourth quarter, man,” matod ni Mitchell kabahin sa nakapadaog nga tres ni Strus.

Ang Mavericks gipangulohan ni Luka Doncic pinaagi sa iyang 45 puntos ug 14 ka rebounds samtang nihatag og 25 puntos si Kyrie Irving. / AP