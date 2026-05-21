Tribute gihimo sa UP Cebu alang ni Vince Dingding

Mga tinun-an sa University of the Philippines Cebu Campus, uban sa mga aktibista ug magtutudlo ang nipahigayon og candle-lighting ug cultural nga pahinungod nga gihimo sa UP Cebu entrance gate, Gorordo Avenue, Barangay Lahug, Cebu City niadtong Huwebes, Mayor 21, 2026.
Ang maong kalihukan gipahinungod ni Vince Francis ‘Ding’ Dingding ug laing lima ka tawo nga nakalas atol sa nahitabong engkuwentro tali sa kasundalohan sa Cauayan, Negros Occidental niadtong Mayo 16, 2026.
Samtang ang lawas ni Dingding kasamtanga’ng wala pa i-release sa dihang gipaabot nga ang iyang kabanay nga maoy mo-claim, isip kabahin sa police procedures.
Si Dingding taga Barangay Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo City diin una na nga nipagawas og pahibalo pinaagi sa suwat pinetsahan niadtong Mayo 18 ang iyang ginikanan, nga dili sila maka-claim sa patay’ng lawas sa ilang anak ilabi na nga nga adunay gihambin nga sakit ang iyang inahan.
Gitugyan nila ngadto sa ilang barangay kapitan nga si Kelly Quijada ang pag-atiman o ang pagpahigayon og proseso aron nga madala og balik sa Cebu ang lawas. / FVQ, hulagway ni Juan Carlo De Vela