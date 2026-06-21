Tricycle driver gidunggab sa iyang silingan sa Liloan

Usa ka tricycle driver ang naangol human gidunggab sa usa ka ex-convict alas 8:45 sa buntag, Sabado, Hunyo 20, 2026, sa Purok Golden Durante, Sitio Tabok Lamac, Barangay Yati, lungsod sa Liloan.
Si Roman Joguilon, 50 anyos, adunay kapuyo, nagpuyo sa nahisgutang lugar, naangol human nakaangkon og samad dinunggaban sa tuong dughan.
Ang suspek nga si Jose Partolan, 47, ulitawo, ex-convict, iya ra usab nga silingan, napusasan sa kapulisan human sa insidente.
Sa imbestigasyon sa kapulisan, nagsakay ang biktima sa iyang motorsiklo padulong nga mopauli sa ilang panimalay.
Sa pag-abot niya sa nahisgutang lugar, kalit siyang gidunggab sa suspek sa walay igong rason.
Bisan kon samaran, nakahimo pa ang biktima sa pagpangayog tabang sa iyang mga silingan, kinsa daling midala kaniya sa Mendero Medical Center sa lungsod sa Consolacion.
Narekober sa kapulisan gikan sa suspek ang 13 pulgadas nga kutsilyo nga maoy gigamit sa krimen. / GPL