Tricycle driver gipusil-patay sa Asturias

Patay na nga gidala sa tambalanan ang usa ka tricycle drayber human kini gipusil sa makadaghang higayon sa wa pa mailhing mamumuno sa sa Sitio Buswang, Barangay Bago, lungsod sa Asturias alas 8:00 pasado sa gabii niadtong Biyernes, Pebrero 20, 2026.
Nailhan ang biktima nga si Ruben Seniagan Sergio, 43, minyo ug lumolupyo sa Magdagook, Barangay Sta. Rita sa nahisgutang lungsod.
Human nakadawat og tawag ang Asturias Police gikan sa usa ka concerned citizen, giadto gilayon nila ang maong dapit ug ilang naabtan ang biktima nga gabuy-od na sa yuta.
Sa inisyal nga imbestigasyon, nasayran nga sakay sa iyang tricycle ang biktima paingon nga mopauli apan matud pa gisundan kini og tulo ka tawo nga sakay sa duha ka motorsiklo.
Pag-abot sa ngiob nga dapit, didto na matud pa gipusil ang biktima sa makadaghang higayon. Nakaangkon ang biktima og samad pinusilan sa luyo nga bahin sa iyang lawas sa wa pa matino nga armas, samtang ang tulo ka mga suspetsado dali nga misibat.
Gidala pa sa Alan Adlawan Infirmary Clinic sa Asturias ang biktima apan gideklarar kini nga dead-on-arrival.
Sa pagka-karon, aduna nay duha ka persons of interest ang mga awtoridad nga maoy gitumbok sa nakakita sa maong pagpamusil. / JDG