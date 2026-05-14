Trillanes: Bong Go sunod nga luwatan og warrant of arrest

Gilauman nga moluwat sab og arrest warrant ang International Criminal Court (ICC) batok kang Senator Christopher Lawrence “Bong” Go sa mosunod nga mga bulan, sumala ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV.
Sa usa ka interbyu sa telebisyon, giingon ni Trillanes nga ang arrest warrant batok kang Go nga gihinganlan isip kaabag ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa mga kasong crimes against humanity, murder, ug attempted murder, mogawas na sulod sa pipila ka bulan.
“Ang sunod po ay Senator Bong Go, pero para maliwanag baka buwan pa ang bibilangin nito,” matod pa niya.
Usa si Trillanes sa mga complainant sa kaso sa ICC batok kang Duterte may kalabutan sa pagpatuman sa duguon nga kampanya batok sa ilegal nga drugas.
Kahinumdoman nga si Duterte gidakop ug gidala sa The Hague, Netherlands niadtong Marso 2025.
Gipasakaan siya sa mosunod nga mga krimen:
• Pagpatay sa sulod o palibot sa Davao City niadtong mayor pa siya (2013-2016) pinaagi sa Davao Death Squad, nga naglakip sa 19 ka biktima nga giingong mga kriminal, apil ang tulo ka bata.
• Pagpatay sa mga “high-value targets” sa panahon sa iyang pagkapresidente (2016-2017) nga naglakip sa 14 ka biktima.
• Pagpatay ug attempted murder sa mga operasyon sa barangay clearance sa panahon sa iyang pagkapresidente (2016-2018) nga naglakip sa 45 ka biktima.
Si Senator Ronald “Bato” dela Rosa nga giila sab nga kaabag sa krimen, gimanduan na nga dakpon sa ICC pinaagi sa warrant nga pinetsahan og Nobiyembre 2025 apan giablihan lang niadtong Lunes, Mayo 11, 2026.
Gibutyag ni Trillanes nga giila sa mga prosecutor sa ICC ang papel ni Go isip tigtunol sa mga ganti sa matag pagpatay sa kampanya batok sa drugas, ingon man ang iyang pagserbisyo isip giingong lider sa “Special Operations Group” sulod sa “National Death Squad” ni Duterte.
“Ito yung pagbabayad o pagiging accountable. Noong namamayagpag sila, wala silang pakialam sa buhay ng Pilipino. Ito na, singilan na ito,” dugang pa ni Trillanes. / TPM / SunStar Philippines