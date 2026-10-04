Trillanes gimanduan nga mosumiter og ebidensya sa pasangil batok ni Duterte

Gimanduan ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro si kanhi senador Antonio Trillanes IV nga mosumiter og mga ebidensya ngadto sa law enforcement agency kabahin sa iyang pasangil nga si Bise Presidente Sara Duterte ug ang iyang bana nga si Atty. Manases Carpio nakadawat og milyon-milyon gikan sa gobyerno sa China ug mga kompanya sa maong nasod.

Sa usa ka pamahayag, gipadayag ni Teodoro nga kining mga pamasangil nagdala og seryusong epekto sa seguridad sa nasod ug kinahanglan nga imbestigahan og maayo.

“The allegations of Fmr. Senator Trillanes, if substantiated, raise serious implications for national security. He should submit the evidence in his possession, if any, to our law enforcement authorities so the matter can be thoroughly investigated,” pamahayag nmi Teodoro niadtong Sabado, Oktubre 3, 2026.

Sa usa ka press conference niadtong Biyernes, Oktubre 2, giingon ni Trillanes nga base sa ilang pagsusi, ang mga bank account nga nalambigit sa kompanyang Cale88 ,nga gipanag-iya ni Carpio, nakadawat og kinatibuk-ang P319 milyon gikan sa China gikan sa tuig 2021 hangtod 2024.

Gidugang ni Trillanes nga ang Tapang at Malasakit Foundation ni Duterte nakadawat og kinatibuk-ang P150 milyon nga donasyon gikan sa gobyerno sa China niadtong 2019 alang sa pagpatukod og 13 ka mga tunghaan o classroom buildings.

Wala mohatag si Trillanes og dugang detalye bahin sa maong isyu ug matod nga kini, sa dili madugay, pagahisgutan sa impeachment trial ni Duterte.

Sa usa ka pamahayag, ang spokesperson ni Duterte nga si Attorney Salvador Paolo Panelo Jr. nibalos kang Trillanes nga nagpaambit gihapon sa “karaang mga bakak” batok sa pamilyang Duterte.

“His malicious fabrications have been exposed at every turn by the very pawns he used to rely on. We remember how Peter Joemel Advincula, alias “Bikoy,” confessed to being a mere puppet in a destabilization plot orchestrated by Trillanes. We also recall how the late Atty. Jude Sabio completely withdrew his communication from the International Criminal Court (ICC), explicitly admitting that he was just utilized by Trillanes for political propaganda,” matod ni Panelo Jr. / TPM