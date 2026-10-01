Trillanes gitangtang sa listahan sa mga saksi batok ni VP Sara

Pormal nga gitangtang sa House prosecution sa impeachment trial ni Bise Presidente Sara Duterte si kanhi Senador Antonio Trillanes IV gikan sa listahan niini sa mga saksi.

Sa usa ka manifestation niadtong Huwebes, Oktubre 1, 2026, gipahibalo sa nangunang prosecutor nga si Rep. Gerville Luistro ang impeachment court nga dili na ipresentar sa prosekusyon si Trillanes isip saksi.

“We decided not to present former senator Sonny Trillanes. We seek the kind indulgence of the Honorable Impeachment Court for the belated final position on this particular concern,” matod ni Luistro.

Sa usa ka mubo nga pamahayag ngadto sa media, nagkanayon si Luistro nga ang pagtangtang kang Trillanes gikan sa listahan sa mga saksi maoy katungod sa prosekusyon.

Sa wala pa kini, nagtinguha ang prosekusyon nga ipresentar si Trillanes kalabot sa mga alegasyon bahin sa dili masaysay nga bahandi ni Bise Presidente Duterte ug sa giingong pagdawat og pundo gikan sa mga tawo nga gitudlo sa mga ebidensya nga gipresentar ngadto sa impeachment court.

Atol sa pagdungog sa House Committee on Justice niadtong Abril 22, 2026, gipresentar ni Trillanes ang iyang sinumpaang pahayag ug mga dokumento nga nag-ingon nga adunay binilyon ka pesos nga miagi sa mga bank account nga nalambigit sa mga miyembro sa pamilyang Duterte, lakip na sila si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ang Bise Presidente ug ang bana niini nga si Atty. Manases Carpio, Davao City 1st District Rep. Paolo “Pulong” Duterte, Davao City Mayor Sebastian “Baste” Duterte, ang kapikas ni FPRRD nga si Cielito “Honeylet” Avanceña, ug ang ilang anak nga si Veronica “Kitty” Duterte. / TPM / Sunstar Philippines