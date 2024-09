Tripartite councils sa Negros Oriental, gibalik

Gipaaktibo pagbalik ang Industry Tripartite Councils (ITCs) sa Negros Oriental human gihunong sulod sa pipila ka tuig sukad sa pandemya.

Usa kini ka lakang nga nagdala karon ngadto sa mas maayo ug mas lig-on nga relasyon sa labor ug management sa lalawigan.

Sa labing unang miting nga gihimo sa daghang key industry councils sa Negros Oriental, ang mosunod nga ITCs gipabuhi pag-usab uban sa ilang tagsa-tagsa ka mga representante gikan sa labor ug management nga aktibong mitambong sa diskusyon:

○ Hospitality, Restaurants, Resorts, and Recreational Tourism (HRRRT);

○ Business Process Outsourcing (BPO);

○ Wholesale and Retail;

○ Health and Services;

○ Construction; and

○ Education.

Nakadani og 197 ka sumasalmot nga nagrepresentar sa 119 ka kompanya nga naglakip sa mga representante gikan sa labor ug management ang general membership meeting nga gipangulohan sa Tripartite Industrial Peace Council (TIPC) sa Negros Oriental Inc. nga gipahigayon sa Bethel Guest House, Rizal Boulevard, Dumaguete City.

Ang pagbalik sa maong mga ITCs nahimo pinaagi sa sociel dialogue diin nadungog ang tingog sa matag usa ug gitahod nga nagdala sa usa ka balanse ug collaborative approach sa paghisgot sa mga mosunod nga may kalabotang programa sa Department of Labor and Employment:

○ Family Welfare Program (FWP): Isip bahin sa agenda, gipahimangnoan ang mga partisipante sa mga importante nga bahin sa Family Welfare Program (FWP). Ang maong inisyatibo nagtumong sa pagpauswag sa kaayohan sa mga trabahante ug sa ilang mga pamilya. Ang pag-aplikar sa programa sa mga palisiya sa kompanya gilauman nga makapalambo sa employee satisfaction ug well-being nga mahimo usab magresulta sa pagtaas sa pagka-produktibo ug usa ka malinawon nga palibot sa trabahoan.

○ TIPC/ITC Overview: Gihatag ang usa ka detalyado nga pagtan-aw sa TIPC/ITCs nga nagbukas sa dalan para sa paghisgot sa ilang mga tumong, mga nakab-ot, ug umaabot nga mga plano. Ang sesyon nakatabang sa pagpalig-on sa papel sa konseho sa pagmantiner sa industrial peace ug sa pagpauswag sa kooperasyon tali sa labor ug management.

○ Occupational Safety and Health Legislation: Ang paghisgot sa Occupational Safety and Health Legislation nagpatin-aw sa kamahinungdanon sa pagsunod sa mga standard sa seguridad ug kahimsog aron masiguro ang proteksyon ug kaayohan sa mga trabahante sa trabahoan sa nagkalainlaing industriya.

○ Freedom of Association (FOA): Mas gipasabot ang mga partisipante sa bili sa pagpanalipod sa katungod sa kagawasan sa asosasyon nga nagpasabot sa papel niini sa pagsiguro sa patas nga praktis sa trabaho ug sa pagpalapad sa positibong relasyon tali sa mga magbubuhat ug mga empleyado.

“That general membership meeting provided a conducive avenue for the labor and management sectors to meet and discuss pressing issues relevant in their respective councils. And we are very happy that after so long since the pandemic struck us, we managed to gather them together and make them alive again. Congratulations to all ITCs that are now revitalized, ready to contribute to a more peaceful and robust industry landscape in Negros Oriental,” matod ni DOLE-7 Regional Director Lilia A. Estillore.

Gipasalamatan usab sa regional director ang mga paningkamot sa Negros Oriental Field Office (NOFO) nga gipangulohan ni OIC-Vivencio E. Lagahid sa pagseguro nga ang maong ITCs adunay hingpit nga representasyon atol sa miting.

Nagpasalamat usab siya sa Tripartite Industrial Peace Council (TIPC) sa Negros Oriental Inc., sa pagpangulo sa malampusong pagdumala sa maong general meeting sa mga miyembro.

Ang pagpaaktibo pag-usab sa mga ITCs ug ang paghisgot sa key topics, ingon pa niya, maghatag og dako nga kontribusyon sa padayon nga pagtubo ug paglambo sa mga industriya sa Negros Oriental diin ang industrial peace gituboy ug gipalambo.

“The TIPC of Negros Oriental Inc. and the DOLE look forward to ongoing collaboration with all stakeholders in promoting a harmonious and productive industrial environment through social dialogue,” dugang niya.

Sumala sa International Labour Organization (ILO), ang epektibong sociel dialogue tali sa mga gobyerno, mga organisasyon sa mga employer, ug mga organisasyon sa mga trabahante mao ang yawe sa pagpalambo sa social justice, inklusibong paglambo sa ekonomiya, pagpataas sa suweldo ug kondisyon sa trabaho, ug malungtaron nga mga negosyo.

Isip usa ka himan sa maayong management, ang social discussion nagmugna og mga kondisyon nga makapadali sa pagkab-ot sa maayong trabaho para sa tanan.

Direkta kini nga nakaapekto sa social peace, kalig-on, ug sa kinatibuk-ang pagdala sa mga merkado sa trabaho ug mga ekonomiya. / PR