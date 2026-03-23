Tripartite MOA gipirmahan sa Sugbo alang sa Tara, Basal! Program 2026

Gipirmahan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7 – Central Visayas, kauban ang lokal nga kagamhanan (LGUs) ug mga higher education institutions (HEIs), ang usa ka tripartite Memorandum of Agreement (MOA) alang sa padayon nga implementasyon sa Tara, Basal! Tutoring Program (TBTP) niadtong Marso 17, 2026 sa Sugbo.
Si DSWD 7 Regional Director Shalaine Marie S. Lucero, uban sa mga mayor ug representante sa nagkadaiyang LGUs, ingon man ang mga lider sa mga unibersidad ug kolehiyo, maoy nanguna sa pagpirma sa kasabutan.
Gitambungan sab kini sa mga opisyal sa Department of Education (DepEd), lakip ang mga superintendent sa Schools Division Offices.
Lakip sa nipirma sa MOA ang mga mayor sa Argao, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Medellin, Talisay City, ug Toledo City, samtang ang Siyudad sa Naga girepresentahan ni Ms. Ruth Rowena Bandola-Alensonorin alang kang Mayor Valdemar Chiong.
Nitambong sab si Mr. Aldwin Edwin Empaces isip representante sa Cebu Provincial Government.
Sumala sa DSWD, target sa TBTP karong 2026 ang 12,970 ka benepisyaryo, lakip ang 1,870 ka college students nga mahimong tutors ug youth development workers (YDW), 5,550 ka ginikanan o guardians, ug 5,550 ka mga estudyanteng adunay kalisod sa pagbasa.
Ipatuman ang programa sa 12 ka LGUs sa Sugbo ug himuon ang mga sesyon sa 262 ka public elementary schools.
Ang mga college student gikan sa nagkadaiyang HEIs maoy mutudlo sa mga bata, samtang ang YDWs maoy manguna sa “Nanay-Tatay Sessions” aron matabangan ang mga ginikanan sa pagsuporta sa edukasyon sa ilang mga anak.
Ang TBTP usa ka flagship program sa nasudnong gobiyerno nga nagtumong sa pagpalig-on sa literacy ug paghatag og oportunidad sa kabatan-onan pinaagi sa subsidies ug capability-building.
Modagan ang programa sulod sa 20 ka adlaw gikan Mayo 4 hangtod Hunyo 4, 2026, matag Lunes hangtod Huwebes.
Sa miaging tuig, nakabenepisyo ang 13,308 ka indibidwal sa programa.
Sumala sa Bureau of Education Assessment, niabot sa 72.39 porsiyento sa mga learner ang nakaabot sa “meets expectation” sa Filipino, samtang 70.08 porsiyento sa English.
Gilauman sa DSWD nga pinaagi sa lig-on nga panagtambayayong, mapadayon ang pagpauswag sa kahimtang sa pagbasa sa kabataan sa Sugbo. / PR