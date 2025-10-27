Trisikad driver nga ‘nanghinol’ sa 3 ka bata, gidakop

Usa ka trisikad driver ang gidakop sa kapulisan sa alas 8 sa buntag, Lunes, Oktubre 27, 2025, kay gipanghinol ang kinatawo sa tulo ka managsuon nga menor de edad nga babaye nga iyang silingan sa Barangay Tangke, Dakbayan sa Naga.
Si alyas “Kulas,” 54-anyos, ulitawo, kasamtangan’g gitanggong sa Naga City Police Station samtang giandam ang tukmang kaso nga ipasaka batok kaniya.
Positibo siyang gitudlo sa mga biktima nga maoy miamong-among kanila.
Ang tulo ka bata nga nagtungha sa Grade 3, Grade 2 ug Grade 1, nitug-an sa ilahang ginikanan nga niadtong Dominggo sa buntag, Oktubre 26, nagduwa sila sa gawas sa ilahang panimalay dihang naabot ang suspek ug gitawag sila ug gidala sa panimalay niini.
Ang mga bata nibutyag nga giligo sila sa suspek ug didto gipanghilabtan sila.
Tungod niini, ang ginikanan uban sa mga bata daling nireport sa kapulisan sa Naga ug nadakpan ang suspek sa follow-up operation.
Ang suspek pasakaan ug kasong kalapasan sa RA 7610 o Child Abuse Law. / GPL