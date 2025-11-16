Trisikad driver nga ‘pusher,’ sikop

Usa ka trisikad driver nga mokita og linibo matag adlaw kay matod pa nag sideline sa pagpamaligya og ilegal nga drogas ang naposasan alas 8 sa gabii, Biyernes, Nobiyembre 14, 2025, sa Barangay Poblacion, lungsod sa Dalaguete.
Ang suspek giila nga si alyas Jose, 52 anyos, minyo, taga Barangay Poblacion.
Nakuha gikan sa iyang possession ang 70 ka pakete sa shabu nga motimbang sa 2.8 gramos og mobalor sa P20 mil, usa ka itom nga pouch, P500 nga buy bust money, ug upat ka P50 nga gituohang halin sa drogas.
Si Police Major Vincent Zozobrado, hepe sa Dalaguete Police Station nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu, miingon nga nadakpan na nila kaniadto ang suspek. Pero human nakagawas, mibalik kini sa pagpamaligya og drogas.
Nagtuo ang kapulisan nga gihimo lang niya nga pasangil ang pag-drive og trisikad. / GPL