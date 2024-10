Tropa, 2-0 tinguha batok sa Gin Kings

Mosuway pagposte og 2-0 nga bintaha ang defending champion TNT Tropang Giga sa ilang pagpakigsangka og balik sa Brgy. Ginebra Gin Kings sugod karong alas 7:30 sa Miyerkules sa gabii, Oktubre 30, 2024, sa Game 2 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup finals best-of-seven series sa Smart Araneta Coliseum.

Mohamag ang Tropang Giga ning kumbatiha nga adunay taas nga morale gumikan sa dako nilang daog sa Game 1, 104-88.

Apan labing siguro, adunay gihimo nga pagpangandam ang Gin Kings sa pag-alkontra sa pilit nga depensa sa Tropang Giga nga maoy naghatag kanila og dakong problema sa Game 1.

Gituohang wala ra kaayo buhaton nga kausaban ang Tropang Giga ug padayon lang nilang gamiton ang ilang klase sa duwa nga maoy naghatod kanila ning puntoha.

“We have to run around and move on, see what we can do to change our fortunes in Game Two. We’ll see what we can do about it,” matod ni Ginebra coach Tim Cone.

Sa Game 1, ang Gin Kings wala damhang nirehistro og 0-of-18 sa three-point shooting sa nag-unang tulo ka quarters nga sila man unta ang labing hawod sa komperensiya ning maong departamento.

“When we got off to a good start defensively, I think that set the tone for the game and there’s no secret to our game - it’s really our defense. I think defense really won it for us,” asoy ni TNT coach Chot Reyes kabahin sa Game 1. / ESL