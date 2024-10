Tropa 3-0 tinguha

Ning Adlaw sa mga Santos, Biyernes, Nobiyembre 1, 2024, ang TNT Tropang Giga mosuway pagposte og 3-0 nga bintaha sa Game 3 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup finals best-of-seven series batok sa Brgy. Ginebra Gin Kings sa Araneta Coliseum.

Kon modaog ang Tropang Giga ning sangkaa nga sugdan sa alas 7:30 sa gabii, hayan daw magkinahanglan na ang Gin Kings og milagro gikan sa tanang mga santo aron makabangon sa series.

Sa kasaysayan, wala pa’y team ang hingpit nga nakabangon gikan sa 0-3 nga biya sa best-of-seven nga engkuwentro.

Ang mga batos ni TNT coach Chot Reyes nga gipangulohan sa ilang import Rondae Hollis-Jefferson, determinadong mohimo niini aron dili mahatagan og bisan gamay nga paglaum ang Gin Kings ni coach Tim Cone.

Sa Game 2, pilit nga depensa na sab ang nagsilbing labing hait nga hinagiban sa Tropang Giga aron usban pagmakmak ang Gin Kings, 96-84, niadtong Miyerkules sa gabii, Oktubre 30.

Ning sangkaa, nagpakatap si Hollis-Jefferson og 37 puntos lakip na niini ang 6-of-12 three-point shooting aron pangulohan ang Tropang Giga.

“It’s basically a shift in the mindset,” matod ni Hollis-Jefferson kabahin sa iyang three-point shooting nga napatik sa www.pba.ph.

Matod ni Jefferson nga naka­bantay siya nga gipasagdan siya sa Gin Kings nga moitsa sa three-point area tungod kay dili siya hanas ning maong departamento.

Nakahinumdom si Hollis-Jefferson nga mao kini ang gibuhat ni Cone ngadto kaniya dihang nagduwa siya isip import sa Jordan sa niaging Asian Games gold medal game unya si Cone ang coach sa Gilas Pilipinas.

“In the Asian Games they forced me to shoot a lot of threes and they beat us for the gold medal. We talked about that and I know that’s going to be the game plan now and they’re willing to live with that the whole game,” matod ni Hollis-Jefferson.

“But I’m a professional player; I work on it (outside shooting) every day. I believe in it, my coaches and teammates believe in it.”

Game 2 boxscores:

TNT (96) – Hollis-Jefferson 37, Oftana 13, Khobuntin 13, Castro 9, Pogoy 9, Nambatac 6, Erram 4, Williams 3, Aurin 2.

Ginebra (84) – Brownlee 19, Thompson 18, Holt 11, J.Aguilar 11, Abarrientos 7, Ahanmisi 7, Cu 7, Pinto 4. / ESL