Tropa, Bossing 2-0 punterya

Mga duwa karon:
5:15 pm- Meralco batok Blackwater
7:30 pm- TNT batok Ginebra
Suwayan pagrehistro sa TNT Tropang 5G ug Blackwater Bossing ang ikaduha nilang sunodsunod nga kadaugan sa samang gidaghanon nga mga duwa sa ilang pagpakigbatok og lainlaing kontra karong Miyerkules, Oktubre 15, 2025, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum.
Ang Tropang 5G makigkontra sa Brgy. Ginebra Gin Kings sa main game human sa pagpakig-engkuwentro sa Bossing sa Meralco Bolts sa premirong duwa.
Ang panagsangka sa Tropang 5G ug Gin Kings usa sa labing giatangan ning maong season gumikan kay duha ka finals series sila nag-abot sa niaging season diin nagmalampuson ang Tropang 5G sa Commissioner’s Cup ug Governor’s Cup.
Sa niaging season, ang Tropang 5G adunay kahigayunan nga makalabni sa talagsaong Grandslam title kay nakasulod man sab sila sa Philippine Cup finals series niadtong higayona apan gipakyas lang sila sa San Miguel Beermen.
Ning season 50, gisugdan sa Tropang 5G ang ilang laing pamasin sa Grandslam title pinaagi sa pagmakmak sa Phoenix Super LPG Fuel Masters, 93-78, sa premirong duwa.
Batok sa Gin Kings, ang Tropang 5G gilaumang makasugat og mas lisod nga pagsuway sama sa nangagi nilang mga engkuwentro.
Ang Gin Kings mosuway pagbangon human sila nasubhan og kapildihan batok sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots, 73-80, atol sa pagsugod sa komperensiya niadtong Oktubre 5.
Sa ilang bahin, ang Bossing nagbangis sa premiro nilang tahas diin bangis nilang giguba ang Terrafirma Dyip, 107-87.
Nanghinaot ang Bossing nga kining maong dakong kadaugan makadugkat kanila og dugang kadasig sa pagsubay sa tungason nga dalan nga ilang pagasubayon.
Ang Bolts mosuway pagbangon gikan sa duha ka sunodsunod nga sikit nga kapildihan nilang nasinati batok sa Ultra Titan Giant Risers, 96-100, ug Rain or Shine Elasto Painters, 95-96. / ESL